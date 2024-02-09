Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

В Иркутске суд арестовал подростка, поставившего детей на колени в школе

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца 16-летнего местного жителя, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом и поставившего детей на колени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. По версии следствия, утром 6 февраля он продемонстрировал пневматический пистолет в кабинете учебного заведения на улице Карла Либкнехта. Он состоит на профилактическом учете.