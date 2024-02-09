Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 9 февраля 2024Силовые структуры

Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

В Иркутске суд арестовал подростка, поставившего детей на колени в школе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца 16-летнего местного жителя, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом и поставившего детей на колени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. По версии следствия, утром 6 февраля он продемонстрировал пневматический пистолет в кабинете учебного заведения на улице Карла Либкнехта. Он состоит на профилактическом учете.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СНБО Украины заявил об отсутствии пленных в сбитом самолете Ил-76

      Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

      Неизвестный «заминировал» отель в Москве и потребовал арестовать Такера Карлсона

      В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

      Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

      Описан возможный эффект интервью Путина Карлсону

      Найдена модная замена черным платьям

      Россиян призвали не выбивать ковер

      МИД Германии отверг осведомленность Бербок о биографии ее дедушки-нациста

      В России высказались о возможности применения «Цирконов» по объектам на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше