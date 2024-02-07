Против пришедшего с пистолетом в российскую школу подростка возбудили дело

СК возбудил дело о хулиганстве против подростка с пистолетом в школе Иркутска

Российский подросток с пистолетом пришел в чужую школу и велел встать на колени

Начало событий в новости Российский подросток с пистолетом пришел в чужую школу и велел встать на колени

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, который вместе с двумя приятелями пришел в школу Иркутска с пневматическим пистолетом и заставил детей встать на колени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Действия несовершеннолетнего квалифицированы как хулиганство. Он задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

Расследование взято под контроль прокуратуры Иркутской области, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

По предварительным данным, 6 февраля трое подростков пришли в чужую школу. Один из них, угрожая пистолетом, велел ждущим в кабинете начала урока девятиклассникам встать на колени. Его успокоили приятели и увели.

Задержанный — десятиклассник дистанционно учится в Московской онлайн-школе и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). На родителей и опекунов троих подростков (одного из них воспитывает бабушка) составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Сами задержанные заявили, что пришли в чужую школу, чтобы произвести впечатление на учащуюся в девятом классе знакомую.