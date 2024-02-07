Российский подросток с пистолетом пришел в чужую школу и велел встать на колени

В Иркутске подросток с пистолетом пришел в чужую школу и велел встать на колени

В Иркутске 16-летний учащийся десятого класса пришел в чужую школу с пистолетом и велел ждущим в кабинете начала урока девятиклассникам встать на колени. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вместе с десятиклассником в учебное заведение проникли еще двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет. Они же попытались успокоить вооруженного друга и вывели его из школы.

Всех троих быстро задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что десятиклассник дистанционно учится в Московской онлайн-школе и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). На родителей и опекунов россиян (одного из них воспитывает бабушка) составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Сами задержанные заявили, что пришли в чужую школу, чтобы произвести впечатление на учащуюся в девятом классе знакомую.

Ранее на юго-востоке Москвы шестиклассницу, состоящую в «ЧВК Редан», поймали с мефедроном в школе имени Артема Боровика.

