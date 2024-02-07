Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:04, 7 февраля 2024Силовые структуры

Российский подросток с пистолетом пришел в чужую школу и велел встать на колени

В Иркутске подросток с пистолетом пришел в чужую школу и велел встать на колени

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Иркутске 16-летний учащийся десятого класса пришел в чужую школу с пистолетом и велел ждущим в кабинете начала урока девятиклассникам встать на колени. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вместе с десятиклассником в учебное заведение проникли еще двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет. Они же попытались успокоить вооруженного друга и вывели его из школы.

Всех троих быстро задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что десятиклассник дистанционно учится в Московской онлайн-школе и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). На родителей и опекунов россиян (одного из них воспитывает бабушка) составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Сами задержанные заявили, что пришли в чужую школу, чтобы произвести впечатление на учащуюся в девятом классе знакомую.

Ранее на юго-востоке Москвы шестиклассницу, состоящую в «ЧВК Редан», поймали с мефедроном в школе имени Артема Боровика.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Удар по репутации: дипломаты США призвали Конгресс принять закон о помощи Украине, чтобы не потерять доверие союзников

      Поставки трубопроводного газа из России в Европу резко выросли

      В больнице на Урале полуторамесячный ребенок остался без родителей

      В ЕС призвали Украину к финансовой самостоятельности

      Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

      Женщинам перечислили неожиданные продукты для усиления интереса к сексу

      Уязвимость известных и высокопоставленных людей к атакам мошенников объяснили

      Российский военный самостоятельно продлил себе отпуск на неделю и был осужден

      Стало известно о взрывах в ряде областей Украины

      Республиканцы назвали скорое интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше