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10:55, 26 января 2024Россия

В Москве состоящую в «ЧВК Редан» шестиклассницу поймали в школе с мефедроном

Mash: на юго-востоке Москвы шестиклассницу поймали в школе с мефедроном

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На юго-востоке Москвы шестиклассницу, состоящую в «ЧВК Редан», поймали с мефедроном в школе имени Артема Боровика. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, девочка долгое время состоит на учете психоневрологическом диспансере. В связи с этим в школе к ней было пристальное внимание.

Кроме того, педагогов настораживало, что шестиклассница успела примкнуть к неформальной подростковой группе. В один из дней у нее из портфеля выпал пакетик с наркотическим веществом. Все это разворачивалось на глазах заместителя директора школы: женщина молчать не стала и забила тревогу.

Несовершеннолетняя москвичка попыталась скрыться вместе с подругой, однако обеих успел перехватить социальный работник. Позже удалось установить, что школьницы приобретали наркотики в даркнете. По словам школьниц, их завербовали неизвестные, чтобы раскладывать по городу закладки.

В столичное учебное заведение после случившегося приехали оперативники и организовали проверку. Известно, что школьницы уже состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что одетые в стиле «ЧВК Редан» подростки устроили драку в кафе «Вкусно — и точка» на улице Маросейке в центре Москвы.

О якобы существовавшей организации «ЧВК Редан» российские средства массовой информации заговорили на фоне массовых драк подростков в торговых центрах. Крупный конфликт был зарегистрирован в столичном «Авиапарке» 19 февраля. После инцидентов прошли задержания в других городах страны.

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      Анна Щербакова
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