Одетые в стиле «ЧВК Редан» подростки подрались с гостями «Вкусно — и точка»

Одетые в стиле редановцев подростки устроили драку в кафе на Маросейке в Москве

Одетые в стиле «ЧВК Редан» подростки устроили драку в кафе «Вкусно — и точка» на улице Маросейке в центре Москвы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Потасовка случилась накануне вечером. Несколько юношей с принтами пауков на одежде привлекли внимание других посетителей ресторана быстрого питания. Словесная перепалка быстро переросла в разбирательство на кулаках.

Работники «Вкусно — и точка» вызвали сотрудников полиции. Те задержали четверых молодых людей, им по 18-20 лет.

1 ноября в московском торговом центре «Авиапарк» толпа школьников напала на подростков, одетых в стиле «ЧВК Редан». Тогда за так называемых редановцев вступились девушки. Они забрызгали атаковавших их хулиганов из перцовых баллончиков.

В отношении школьников-драчунов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Троих из нападавших удалось задержать, других объявили в розыск.

О якобы существовавшей организации «ЧВК Редан» российские средства массовой информации заговорили на фоне массовых драк подростков в торговых центрах. Крупный конфликт был зарегистрирован в столичном «Авиапарке» 19 февраля. После инцидентов прошли задержания в крупных городах страны, также сообщалось об устроенных полицией облавах на несовершеннолетних представителей субкультуры. Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркивал, что группировка вряд ли связана с преступным миром.