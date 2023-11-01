В Москве толпа школьников напала на одетых в стиле «ЧВК Редан» подростков

Mash: в московском ТЦ школьники напали на одетых в стиле редановцев подростков

В московском торговом центре (ТЦ) «Авиапарк» толпа школьников напала на подростков, одетых в стиле «ЧВК Редан». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, стычка произошла 29 октября. За так называемых редановцев вступились посетительницы. Девушки забрызгали атаковавших их хулиганов из перцовых баллончиков.

Как выяснил Mash, в отношении школьников-драчунов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Троих из нападавших задержали, остальных объявили в розыск.

До этого сообщалось, что около 300 жителей Читы пришли на сходку нашумевшей подростковой группировки.

О якобы существовавшей организации «ЧВК Редан» российские средства массовой информации заговорили на фоне массовых драк подростков в торговых центрах. Крупный конфликт был зарегистрирован в столичном «Авиапарке» 19 февраля. После инцидентов прошли задержания в крупных городах страны, также сообщалось об устроенных полицией облавах на несовершеннолетних представителей субкультуры. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркивал, что группировка вряд ли связана с преступным миром.