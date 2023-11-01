Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 1 ноября 2023Россия

В Москве толпа школьников напала на одетых в стиле «ЧВК Редан» подростков

Mash: в московском ТЦ школьники напали на одетых в стиле редановцев подростков
СюжетВручение повесток на улице: главное

Кадр: Telegram-канал Mash

В московском торговом центре (ТЦ) «Авиапарк» толпа школьников напала на подростков, одетых в стиле «ЧВК Редан». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, стычка произошла 29 октября. За так называемых редановцев вступились посетительницы. Девушки забрызгали атаковавших их хулиганов из перцовых баллончиков.

Как выяснил Mash, в отношении школьников-драчунов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Троих из нападавших задержали, остальных объявили в розыск.

До этого сообщалось, что около 300 жителей Читы пришли на сходку нашумевшей подростковой группировки.

О якобы существовавшей организации «ЧВК Редан» российские средства массовой информации заговорили на фоне массовых драк подростков в торговых центрах. Крупный конфликт был зарегистрирован в столичном «Авиапарке» 19 февраля. После инцидентов прошли задержания в крупных городах страны, также сообщалось об устроенных полицией облавах на несовершеннолетних представителей субкультуры. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркивал, что группировка вряд ли связана с преступным миром.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      США и Израиль задумались об отправке миротворцев в Газу

      В России прокомментировали обвинения в депортации украинских детей

      78-летняя любительница йоги раскрыла главный секрет стройности

      Захарова пообещала ответные меры на экстрадицию из Болгарии журналиста из России

      Первые иностранцы перешли КПП между сектором Газа и Египтом

      При обстреле российского региона из артиллерии пострадала женщина

      В российскую школу взяли учителем участника СВО с тяжелой контузией

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Названы десять вызывающих «туман» в голове продуктов

      Множество детских антибиотиков в мире потеряли свою эффективность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости