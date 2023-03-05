Около 300 участников нашумевшей группировки пришли на сходку в российском городе

В Чите задержали пришедших на сходку участников нашумевшей группировки

Около 300 жителей Читы пришли на сходку нашумевшей подростковой группировки «ЧВК Редан». Об этом в воскресенье, 5 марта, пишет «Чита.ру».

По информации издания, акция проходит на Театральной площади города, там же присутствует несколько экипажей представителей правоохранительных органов, также стоит полицейский автобус.

Участники сбора заявили о задержаниях пришедших, не исключено, что это может быть связано с распитием алкоголя или курением в неположенном месте. В управлении МВД России по Забайкальскому краю ситуацию пока не прокомментировали.

1 марта сообщалось, что белорусская милиция задержала 200 человек из «ЧВК Редан». Силовики пресекли попытку проведения массовой акции с участием несовершеннолетних.

О субкультуре «ЧВК Редан» стало широко известно после массовых драк ее участников в российских торговых центрах с «офниками». К последним относят выходцев из околофутбольной среды. После инцидентов прошли задержания, полиция устраивала облавы на состоящих в движении подростков.