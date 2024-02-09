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21:18, 9 февраля 2024Мир

Известный американский экономист оценил интервью Путина Карлсону

Американский экономист Сакс: Путин был проницателен в интервью Карлсону
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Известный американский экономист Джеффри Сакс в комментарии с РИА Новости оценил интервью президента России Владимира Путина бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону.

По его словам, российский лидер был проницателен, конструктивен и эрудирован во время беседы с журналистом.

«Он действительно указал, как можно было избежать войны, как ее можно было закончить за столом переговоров в 2022 году и как ее можно закончить сегодня», — подчеркнул Сакс, назвав интервью выдающимся.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

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      Марина Совина
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