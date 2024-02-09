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05:34, 9 февраля 2024Бывший СССР

Карлсон оценил возможность возвращения Крыма в состав Украины

Карлсон назвал безумцами тех, кто считает, что Путин уступит Крым Украине
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Marco Bello / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон в видеообращении после интервью с президентом России Владимиром Путиным оценил возможность возвращения Крыма в состав Украины. Он назвал безумцами тех, кто верит в то, что российский лидер уступит полуостров Киеву для того, чтобы завершить вооруженный конфликт.

«Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил Карлсон.

По его словам, попытки превратить Россию, которая имеет большой ядерный потенциал, в слабое государство бессмысленны, к тому же в этом случае пострадают сами США. Он назвал руководство Соединенных Штатов сумасшедшими и напомнил, к чему привели попытки Вашингтона свергнуть власть в других странах.

Ранее Путин отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Политик призвал власти Украины отменить декрет, запрещающий переговоры с Россией. По его словам, «чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог».

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      Марина Совина
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