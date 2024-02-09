Карлсон высказался о Путине после интервью с ним

Карлсон: уверен, что президент России Владимир Путин — умный человек

Американский журналист Такер Карлсон по итогам своего интервью с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что российский лидер — умный человек. Ролик, снятый после беседы, опубликован на сайте репортера.

«Он умен. В этом нет никаких сомнений», — сказал Карлсон.

Журналист отметил, что Путин «не часто дает интервью» и что ему не так просто «объясниться». «Очевидно, он проводит много времени в мире, в котором ему не нужно объясняться», — заявил Карлсон.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

