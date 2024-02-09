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03:33, 9 февраля 2024Россия

Крупнейший пожар в жилом фонде в новейшей истории Москвы локализовали

МЧС локализовали пожар на крыше шестиэтажки на улице Черняховского в Москве

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Спасатели локализовали пожар на крыше шестиэтажного дома на улице Черняховского в Москве, горение ликвидировано к 03:20 9 февраля. В МЧС рассказали ТАСС, что это был крупнейший пожар в жилом фонде в новейшей истории Москвы.

Изначально площадь возгорания составила 300 квадратных метров, но затем она выросла до 4 тысяч квадратных метров, пожару присвоили третий ранг из пяти возможных. Огонь спровоцировал обрушение чердака здания, в результате кровля полностью обрушилась. Была угроза пожара в прилегающих жилых домах и соседнем торговом центре.

Как сообщили оперативные службы, из дома были эвакуированы 400 человек. В результате чрезвычайного происшествия (ЧП), по предварительной информации, пострадало десять человек. К ликвидации возгорания были привлечены два вертолета Ка-32.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что пожарные принимают все необходимые меры. Уточняется, что жильцам эвакуированных домов будет оказана необходимая помощь.

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      Александра Синицына
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