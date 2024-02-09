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01:58, 9 февраля 2024Россия

Собянин прокомментировал крупный пожар в Москве

Собянин сообщил о работе городских служб на месте пожара в доме на Черняховского
СюжетПожар в Москве
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что пожарные принимают все меры по ликвидации пожара на улице Черняховского около станции метро «Аэропорт» в Москве.

Уточняется, что жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте, прокомментировал мэр.

9 февраля на Ленинградском проспекте загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожар распространился на площади четыре тысячи квадратных метров.

Ранее в Москве случился пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице, дом 2. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11 этаже жилого дома. Из-за пожара никто не пострадал.

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      Юлия Мискевич
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