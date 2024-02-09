В Москве загорелась крыша жилого здания

В Москве загорелась крыша жилого шестиэтажного дома

В Москве на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Аэропорт» загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что пожару присвоен повышенный ранг. По данным Mash, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Жителей эвакуируют.

Ранее в Москве случился пожар в «доме-корабле» на Большой Тульской улице, дом 2. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 11 этаже жилого дома. Из-за пожара никто не пострадал.

12 декабря сообщалось, что в Новой Москве при пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Ватутинки пострадали семь человек. Они получили ожоги различных степеней и были доставлены в столичные поликлиники.