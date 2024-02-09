Крупнейший российский застройщик сменит гендиректора

Гендиректор девелоперской группы «Самолет» Елистратов покинет свой пост

Генеральный директор девелоперской группы «Самолет» Антон Елистратов покидает свой пост. В качестве замены Совет директоров компании рассмотрит кандидатуру Андрея Иваненко, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление крупнейшего в России застройщика.

Отмечается, что Елистратов сохранит за собой членство в совете директоров группы и собственную долю в компании. На посту гендиректора его может сменить Иваненко, который ранее занимал должность управляющего партнера и главы самого крупного подразделения — «Самолет Москва», говорится в сообщении девелоперской группы.

Елистратов занимал должность гендиректора «Самолета» с ноября 2023 года. Годом ранее его кандидатуру утвердили на пост управляющего директора группы с членством в Совете директоров.

«Самолет» является крупнейшим по объемам текущего строительства девелопером в России. Во второй половине июня 2023 года газета «Ведомости» сообщала о намерении девелоперской группы выкупить активы застройщика МИЦ. Речь шла о приобретении 50 компаний, связанных с МИЦ. Участники рынка называли сделку крупнейшей в жилом девелопменте за всю его историю и оценивали ее в 40-60 миллиардов рублей.

В итоге сделку о покупке 100 процентов акций МИЦ завершили в конце октября. Компания приобрела весь бизнес конкурента, в том числе более 50 компаний МИЦ, все земельные участки и 11 проектов в стадии проектирования и строительства. В «Самолете» тогда заявили, что соглашение позволит девелоперской группы нарастить объемы текущего строительства в Московском регионе до 4,2 миллиона квадратных метров.