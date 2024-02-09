Летевший из Дубая в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за больной пассажирки

Летевший из ОАЭ в Россию самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте из-за больной пассажирки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе перевозчика.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим по маршруту Дубай — Москва, в четверг, 8 февраля. Одной из пассажирок рейса стало плохо во время полета, из-за чего командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи, — заявили в пресс-службе компании. — Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов».

Уточняется, что борт приземлился в столичном аэропорту Домодедово в 05:01 пятницы, 9 февраля.

Ранее два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту Бостон, сообщили в Управлении гражданской авиации США (FAA). Инцидент произошел с воздушными судами и Airbus A321 американской авиакомпании JetBlue. Один из лайнеров ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору другого.

