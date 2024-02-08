Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту

Два самолета авиакомпании JetBlue столкнулись в аэропорту Бостона

Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту Бостона. Об этом пишет Fox Business со ссылкой на Управление гражданской авиации США (FAA).

Непредвиденная ситуация произошла с воздушными судами и Airbus A321 американской авиакомпании JetBlue. Отмечается, что один из лайнеров ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору другого.

По данным издания, самолеты находились на площадке для противобледенительной обработки бостонского аэропорта — в зоне ответственности авиагавани. При этом никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в самолет американской авиакомпании United Express с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Инцидент произошел с лайнером Bombardier CRJ-701ER, летевшим из Денвера в Оклахома-Сити, 2 февраля. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.