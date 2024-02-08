Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:48, 8 февраля 2024Путешествия

Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту

Два самолета авиакомпании JetBlue столкнулись в аэропорту Бостона

Кадр: видео Brian O'Neil / LOCAL NEWS X / TMX

Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту Бостона. Об этом пишет Fox Business со ссылкой на Управление гражданской авиации США (FAA).

Непредвиденная ситуация произошла с воздушными судами и Airbus A321 американской авиакомпании JetBlue. Отмечается, что один из лайнеров ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору другого.

Материалы по теме:
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье. Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье.Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
17 августа 2021
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

По данным издания, самолеты находились на площадке для противобледенительной обработки бостонского аэропорта — в зоне ответственности авиагавани. При этом никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в самолет американской авиакомпании United Express с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Инцидент произошел с лайнером Bombardier CRJ-701ER, летевшим из Денвера в Оклахома-Сити, 2 февраля. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны Украины подтвердили отставку Залужного

      В России рассказали о применении «Змея Горыныча» против ВСУ

      Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими

      Побывавший в США популярный российский блогер высказался об эмиграции

      В Петербурге обнаружен президент спортивной федерации каратэ с пулевым ранением

      Звезда «Теории большого взрыва» тайно женился

      Зеленский раскрыл кандидатуры на руководящие должности в ВСУ

      Два самолета с пассажирами на борту столкнулись в аэропорту

      В России отреагировали на отставку Залужного

      В США признались, что Ил-76 под Белгородом сбили американской ракетой. Ранее об этом же говорили Путин и следователи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше