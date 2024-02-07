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16:09, 7 февраля 2024Путешествия

В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

Aviaincident: в летевший из Денвера в Оклахома-Сити самолет ударила молния

Фото: lafoto / Shutterstock / Fotodom

В самолет американской авиакомпании United Express с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с лайнером Bombardier CRJ-701ER, летевшим из Денвера в Оклахома-Сити, 2 февраля. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

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      Фариза Бацазова
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