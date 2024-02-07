В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

Aviaincident: в летевший из Денвера в Оклахома-Сити самолет ударила молния

В самолет американской авиакомпании United Express с пассажирами на борту ударила молния во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с лайнером Bombardier CRJ-701ER, летевшим из Денвера в Оклахома-Сити, 2 февраля. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

После посадки воздушного судна специалисты обнаружили повреждение носового обтекателя.

Ранее у самолета немецкой авиакомпании Lufthansa с пассажирами на борту отказал двигатель в полете. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Франкфурта (Германия) в Хьюстон (США), 31 января.