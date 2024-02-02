У самолета с пассажирами на борту в полете отказал двигатель

У летевшего из Германии в США самолета Lufthansa отказал двигатель

У самолета немецкой авиакомпании Lufthansa с пассажирами на борту отказал двигатель в полете. Об этом пишет портал Aero Inside.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Франкфурта (Германия) в Хьюстон (США), 31 января.

Отмечается, что у воздушного судна перестал работать один из двигателей в небе над Брестом (Франция). По словам пассажиров, воздушное судно начала издавать громкие звуки и сильно вибрировать.

В результате пилотам пришлось вернуться в аэропорт вылета спустя примерно три часа после начала рейса. Посадка самолета прошла благополучно. В авиагавани ФРГ его встретили экстренные службы.

Ранее в феврале американский самолет Beech Bonanza рухнул на стоянку передвижных домов в США, загорелся и попал на видео. Инцидент произошел в городе Клируотер в штате Флорида.