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16:29, 2 февраля 2024Путешествия

У самолета с пассажирами на борту в полете отказал двигатель

У летевшего из Германии в США самолета Lufthansa отказал двигатель

Фото: Alex Jekowsky / Unsplash

У самолета немецкой авиакомпании Lufthansa с пассажирами на борту отказал двигатель в полете. Об этом пишет портал Aero Inside.

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Франкфурта (Германия) в Хьюстон (США), 31 января.

Отмечается, что у воздушного судна перестал работать один из двигателей в небе над Брестом (Франция). По словам пассажиров, воздушное судно начала издавать громкие звуки и сильно вибрировать.

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В результате пилотам пришлось вернуться в аэропорт вылета спустя примерно три часа после начала рейса. Посадка самолета прошла благополучно. В авиагавани ФРГ его встретили экстренные службы.

Ранее в феврале американский самолет Beech Bonanza рухнул на стоянку передвижных домов в США, загорелся и попал на видео. Инцидент произошел в городе Клируотер в штате Флорида.

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      Фариза Бацазова
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