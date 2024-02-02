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12:23, 2 февраля 2024Путешествия

Самолет упал на дома, загорелся и попал на видео

Самолет упал на стоянку передвижных домов во Флориде и загорелся

Американский самолет Beech Bonanza рухнул на стоянку передвижных домов в США, загорелся и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews.

Непредвиденная ситуация произошла в городе Клируотер в штате Флорида в четверг, 1 февраля, в 19:30 по местному времени.

В результате крушения воздушного судна возник обширный пожар. Спасатели заявили, что пострадали несколько человек. При этом о судьбе находившихся на борту самолета людей не сообщается.

Ранее спортивный самолет Gyroflug Speed Canard столкнулся с частным легкомоторным лайнером Piper авиакомпании Air Travel Club Birrfeld в полете над Швейцарией. Уточняется, что после произошедшего в небе над Европой воздушным судам удалось благополучно приземлиться.

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      Фариза Бацазова
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