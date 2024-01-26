Два частных самолета столкнулись в небе над Европой

Aviation Safety Network: два частных самолета столкнулись в небе над Швейцарией

Спортивный самолет Gyroflug Speed Canard столкнулся с частным легкомоторным лайнером Piper авиакомпании Air Travel Club Birrfeld в полете над Швейцарией. Об инциденте сообщил портал Aviation Safety Network.

Известно, что после столкновения в небе над Европой два воздушных судна смогли благополучно приземлиться. Первый самолет сел на аэродроме Эммена в кантоне Люцерн, а второй совершил посадку на поле в коммуне Ваттвиль. Лайнеры получили повреждения лобового стекла, винтов и ходовой части.

По данным источника, в обоих самолетах было пять человек. После аварии одну женщину увезли в больницу на скорой помощи, другие люди не пострадали.

Ранее автомобиль столкнулся с самолетом Jetstar в аэропорту Сиднея, причинив ущерб почти на 30 миллионов рублей. Машина службы безопасности авиагавани врезалась в двигатель пассажирского лайнера и застряла под ним.

