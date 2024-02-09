Словацкий депутат Блага заявил об истерике либералов из-за интервью Путина

Реакция западных либералов на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону демонстрирует неприятие дискуссии современным либерализмом, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Блага поделился своими впечатлениями от просмотра интервью Путина и последовавшей реакции на него. По мнению депутата, нынешнее состояние дискуссии на Западе близко к временам нацистской Германии.

«Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию — их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой», — заявил политик. Он подчеркнул, что для достижения компромисса важно услышать российскую точку зрения и отвергнуть ненависть к России и Белоруссии.

Ранее бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что Путин раскрыл правду об уничтожении Западом международного права во время бомбардировок Югославии в 1999 году. По его мнению, реакция на интервью показывает, что правду запретить нельзя.