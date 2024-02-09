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15:23, 9 февраля 2024Мир

В Сербии ответили на слова Путина об уничтожении Западом международного права

Бывший глава разведки Сербии Вулин: Путин в интервью раскрыл правду о Западе

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин в беседе с американским телеведущим Такером Карлсоном раскрыл правду о том, что Запад уничтожил международное право, начав бомбардировки Югославии в 1999 году. Об этом заявил бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин, его цитирует РИА Новости.

«Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право», — ответил экс-разведчик на просьбу агентства прокомментировать слова российского президента.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте американского журналиста в ночь на пятницу, 9 февраля. Кремль позже опубликовал полный текст беседы на русском языке.

В беседе с журналистом Путин также рассказал, что американские аналитики убеждали руководство США разделить Россию на несколько государств.

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      Виктория Кондратьева
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