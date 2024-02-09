Путин рассказал о планах США разделить Россию на несколько государств
Путин: аналитики убеждали руководство США разделить РФ на несколько государств
Американские аналитики убеждали руководство США разделить Россию на несколько государств. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью телеведущему Такеру Карлсону, опубликованном на его официальном сайте.
«Они убеждали политическое руководство: надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований», — рассказал Путин.
Президент подчеркнул, что в дальнейшем планировалось подчинить себе части расчлененной России, а затем «использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем».
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы.