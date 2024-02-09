Машина с едущей на роды россиянкой застряла на нечищеной с начала января дороге

В Башкирии беременная девушка застряла на нечищеной с начала января дороге

В Белорецком районе Башкирии автомобиль с россиянкой, которая поехала на роды, застрял на дороге, нечищеной с начала января. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в деревне Яндек. Беременная на девятом месяце Алия отправилась в роддом Белорецка. По пути ее автомобиль застрял в снегу. Навстречу ей выехали спасатели, однако они тоже увязли в нечищеной дороге.

Девушку к спасателям доставил ее супруг, который приехал на место происшествия на снегоходе. Со слов Алии, дорогу не чистили с 6 января. В Серменевском сельсовете заявляли, что у них нет тракториста. При этом, по данным канала, в дорожно-ремонтном строительном управлении сообщили, что все дороги исправно почищены.

Ранее в Белореченске фельдшеру пришлось идти на вызов к задыхавшемуся ребенку по огромной замерзшей луже из-за застрявшей во льду скорой помощи. Улица, на которую вызвали медиков, оказалась затоплена и покрыта льдом. В один момент колеса машины скорой помощи застряли во льду. После этого медработнику пришлось идти пешком.