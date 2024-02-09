Медведев прокомментировал интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Медведев: Путин тщательно объяснил Карлсону, почему Украины не было и не будет

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Свое мнение о нем он высказал в Telegram-канале.

«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — написал российский политик.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте репортера в ночь на пятницу, 9 февраля. Кремль уже опубликовал полный текст беседы на русском языке. В своем видеообращении после интервью Карлсон заявил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.

Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.