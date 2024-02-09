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19:35, 9 февраля 2024Россия

Медведев заявил о невозможности изолировать Россию

Медведев: Россия укрепляет позиции, никому не удастся ее изолировать

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия укрепляет свои позиции в качестве сильной державы, никому не удастся ее изолировать. Такое мнение выразил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы. Не поддается на провокации, противостоит агрессии и выдерживает внешнее давление», — пояснил он.

По его словам, российская система высшего образования и наука, несмотря на попытки изоляции страны, остаются наукой и образованием мирового уровня.

Ранее Медведев предрек апокалипсис и конец всему в случае гипотетической войны России и НАТО. Он напомнил, что главы стран Североатлантического альянса постоянно говорят о необходимости готовиться к войне с Россией. При этом, отметил он, Москва многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами Евросоюза (ЕС) и НАТО.

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