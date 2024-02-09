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19:29, 9 февраля 2024Экономика

Миллионам россиян напомнили об индексации соцпенсий

Минтруд: социальные пенсии 4,1 млн россиян проиндексируют на 7,5% с 1 апреля

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5 процента. Изменение размера выплат затронет в общей сложности 4,1 миллиона россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства труда (Минтруда).

В министерстве уточнили, что на эти цели из федерального бюджета выделят суммарно 37,5 миллиарда рублей. Индексация была утверждена правительством по темпу роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошедший год. «Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения», — заключили в Минтруда.

Социальные пенсии назначаются по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца и другим причинам. Об индексации подобных выплат сообщалось еще в середине января 2024 года. Уточнялось, что их индексацию проведут соразмерно прогнозам роста инфляции.

Ранее в России проиндексировали социальные пособия. С 1 февраля 2024 года размер ряда категорий выплат (ежемесячных для федеральных льготников, материнский капитал и другие) увеличился на 7,4 процента. Таким образом, индексация социальных пенсий окажется больше на 0,1 процентного пункта.

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      Анатолий Акулов
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