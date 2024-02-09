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19:12, 9 февраля 2024Бывший СССР

Мобилизованный из Одессы инвалид умер в первый день службы в ВСУ

В Одессе мобилизованный эпилептик умер от приступа в первый день службы в ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Одесский территориальный центр комплектации (ТЦК) принял решение о призыве в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчины, страдающего эпилепсией. Мобилизованный инвалид умер на первый день службы в результате приступа, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Любнец в Telegram.

«Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы», — заявил депутат.

Он добавил, что военная прокуратура расследует уголовное дело по фактам непроведения надлежащего медицинского осмотра сотрудниками военкомата и непринятия необходимых мер медицинской помощи офицерами военной части.

Ранее в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» мобилизацию сравнили с крепостным правом. По словам депутата Рады Георгия Мазурашу, новый правительственный закон способствует развитию рабовладельческой философии в стране.

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      Глеб Палехов
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