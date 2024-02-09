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08:30, 9 февраля 2024Забота о себе

Модель OnlyFans пожаловалась на неожиданные трудности с мужчинами

Фото: Unsplash

Популярная модель сервиса для взрослых OnlyFans Корри Йи пожаловалась на неочевидные проблемы в общении с мужчинами. Неожиданными трудностями она поделилась в беседе с эротическим фотографом Холли Рэндолл, пишет Daily Star.

По словам модели, многие мужчины пытаются познакомиться с ней для отношений. Однако, когда она дает им шанс, просят ее прекратить откровенные фотосессии и бросить пикантную работу. «Но мне нравится быть перед камерой, это дает мне много сил. Человеческое тело, женское тело — это волшебное произведение искусства», — заявила она.

Кроме того, пожаловалась Йи, ей не нравятся грубые попытки познакомиться с ней на улице. «Меня удивляет, как много парней так делают, очевидно, они думают, что их трюки работают. Гадаю, скольких женщин они обижают так каждый день, сколько женщин им отвечают?», — размышляет модель. Она сравнила кэтколлинг на улицах и отправку непрошеных дикпиков и пришла к выводу, что это одно и то же.

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      Александра Лисица
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