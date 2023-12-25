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04:19, 25 декабря 2023Забота о себе

Сексолог объяснил желание некоторых мужчин заводить любовниц

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Мужчина может изменять постоянной партнерше по психологическим и физическим причинам, заявил врач-сексолог, психотерапевт, вице-президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Андрей Булах. Причины желания завести любовницу он объяснил в комментарии «Ленте.ру».

Для некоторых мужчин измена — это образ жизни, считает сексолог. Если с момента начала интимной жизни мужчина часто менял партнерш и не вступал в длительные отношения, в будущем у него будет выше склонность завести любовницу, заверил Булах.

«Для кото-то измена — это своеобразная проверка, — продолжил собеседник "Ленты.ру". — Изменить могут, чтобы развеять сомнения в собственной привлекательности или подтвердить мужские способности, особенно если начались "сбои". Также измена может быть ответом на женскую провокацию. Это не оправдание, но не все могут устоять перед соблазнением. Но здесь, конечно, многое зависит от моральных установок».

Также мужчины могут использовать измену как повод расстаться с партнершей, считает эксперт.

Часто такой способ позволяет поставить точку в отношениях, когда поговорить открыто не хватает смелости. Это перекладывание ответственности за расставание, но это имеет место. Особенно если мужчина заранее знает, что измена для его партнерши неприемлема

Андрей Булахпсихотерапевт, сексолог

Нередки случаи неверности из-за того, что мужчина влюбляется в другую женщину, отметил Булах. По его мнению, чаще всего это происходит из-за неудовлетворенности нынешними отношениями.

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Подтолкнуть к измене могут и физиологические причины, уверен Булах, например, несовпадение темпераментов, неудовлетворенность интимной жизнью. Если мужчина заинтересован в сексе больше, чем его партнерша, он может решать проблему с помощью других женщин. Часто к физиологическим причинам добавляется еще и нежелание партнеров обсуждать накопившиеся проблемы в отношениях, констатировал эксперт.

В заключение врач добавил, что измена также может быть реализацией сексуальных фантазий. «Если мужчина не может или не хочет реализоваться с партнершей, например, из-за разных предпочтений, он может искать альтернативу на стороне», — подытожил сексолог.

Ранее Булах назвал способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.

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      Вера Владзиевская
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