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15:56, 9 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали ледяные дожди

Синоптик Леус: в понедельник в столице высока вероятность ледяных дождей

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Ледяные дожди с высокой вероятностью придут в Москву в понедельник, 12 февраля. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В выходные 10 и 11 февраля в столице ночная температура окажется значительно ниже нормы (минус 17-22 градуса), днем ожидается минус 9-12 градусов. Сильного ветра или интенсивных осадков при этом не ожидается. К вечеру воскресенья возможен небольшой снег.

Понедельник ознаменуется надвигающимся с юго-запада атмосферным фронтом. Теплые и влажные воздушные массы прибудут из Средиземноморья. Они будут подступать на холодную поверхность и станут причиной осадков в смешанной фазе.

Синоптик предупредил, что на деревьях и проводах, вероятно, образуется ледяная глазурь. Это увеличит весовую нагрузку и может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередач. Ожидается гололедица. К вечеру 12 февраля температура воздуха вырастет до минус 1-3 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов предрек москвичам сибирские морозы. Холоднее всего будет ночью с субботы на воскресенье. В это время столбики термометров опустятся до отметок минус 20-23 градусов Цельсия.

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      Мария Черкасова
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