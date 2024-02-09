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13:01, 9 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали сибирские морозы

Синоптик Шувалов пообещал москвичам сибирские морозы в выходные

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На Москву после мощных снегопадов обрушатся сибирские морозы. Такую погоду в выходные жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, к концу текущей недели на северо-востоке европейской части России сформируется антициклон, из-за которого морозы в Москве усилятся. Он отметил, что столбики термометров опустятся на восемь-десять градусов ниже климатической нормы.

«Самый пик похолодания придется на ночь с субботы на воскресенье, когда температура воздуха составит около 20-23 градусов мороза. Днем ожидается до минус 10-13 градусов», — поделился информацией Шувалов. Помимо этого, погода 10 и 11 февраля будет облачной с прояснениями, а также с небольшими осадками.

Специалист добавил, что в понедельник, 12 февраля, в столице прогнозируется небольшое потепление, однако уже во вторник стоит ждать очередного мощного вторжения холодов.

Днем ранее стало известно, что в Москве после циклона «Ольга» образовались рекордные сугробы.

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      Полина Кислицына
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