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16:33, 9 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали светлые ночи

Вильфанд спрогнозировал светлые ночи в Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На грядущих выходных в Москву придут холодные и светлые ночи. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Завтра, в субботу, антициклональная погода, снег сверкает под солнечными лучами. Будут очень светлые, я бы сказал, ночи, не белые, конечно, которые в июне бывают в Петербурге, но луна и снег создают прекрасное освещение», — спрогнозировал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в ночь на 10 февраля температура воздуха в столице может опуститься до минус 22–24, а в области — до минус 27 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 10–минус 15 градусов. В ночь на 11 февраля похолодает до 23 градусов, а днем воздух прогреется до минус 10.

Ранее жителей Москвы предупредили о ледяных дождях в понедельник, 12 февраля.

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      Александра Качан
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