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16:04, 9 февраля 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о 27-градусных морозах

Вильфанд: морозы до минус 27 градусов ожидаются в Московском регионе ночью

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Ночью с 9 на 10 февраля в Московском регионе ожидается морозная погода. Температура воздуха опустится до минус 27 градусов Цельсия, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

«Завтра суперхолодная погода, ночные температуры — минус 22-24 градуса, по области до минус 27. Днем — минус 11-13 градусов», — рассказал метеоролог и отметил, что такая погода на 11 градусов ниже февральской нормы для столичного региона.

В воскресенье, 11 февраля, также ожидается холодная погода — ночью столбики термометров могут опуститься до минус 18-23 градусов. Днем будет от минус 7 до минус 9 градусов в Москве и до минус 12 — по области.

В субботу в столице, по словам Вильфанда, сохранится антициклональная погода — будет солнечно и без осадков, но холодно. В воскресенье уже станет облачно — синоптик прогнозирует небольшой снег и гололедицу.

Ранее синоптик Александр Шувалов также пообещал москвичам сибирские морозы в выходные. По его словам, к концу недели на северо-востоке европейской части России сформируется антициклон, из-за которого морозы в Москве усилятся.

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      Нина Ташевская
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