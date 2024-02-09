Москвичи бросились брать ипотеку

ЦБ: число выданных в Московском регионе ипотек за год выросло в 1,5 раза

По итогам 2023 года выдачи ипотечных кредитов в Москве и области выросли в полтора раза по сравнению в показателями 2022 года. О том, что жители столичного региона практически бросились брать ипотеку, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Всего за 2023 год москвичи получили 235,5 тысячи жилищных кредитов на сумму 1,5 триллиона рублей. Количество заемщиков в 1,5 раза превысило результат предыдущего года, а объем ипотеки — в 1,4 раза. На Москву и область пришлось 67,1 процента всех ипотек, выданных в Центральном федеральном округе. Ипотечный кредитный портфель банков столицы вырос на 23,3 процента, до 3,9 миллиона рублей.

По программам с господдержкой в 2023 году выдали 176,6 тысячи ипотек на сумму 1,4 триллиона рублей. Средняя сумма кредита составила 7,9 миллиона. В декабре выдача таких кредитов увеличилась на 22 процента по количеству и на 25,7 процента по объему относительно ноября. Всего по льготным программам в декабре жители Московского региона получили 23,5 тысячи кредитов на 194,3 миллиарда рублей.

Ранее в ЦБ назвали условия повышения доступности жилья. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин заявил, что для этого необходимо добиться более быстрого роста доходов населения по сравнению с ростом цен на жилье.