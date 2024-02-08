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19:04, 8 февраля 2024Среда обитания

В ЦБ назвали условия повышения доступности жилья

ЦБ: для повышения доступности жилья доходы граждан должны расти быстрее цен

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Для повышения доступности жилья в России доходы граждан должны расти быстрее цен на недвижимость. Это и другие условия назвал заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, передает ТАСС.

По словам Заботкина, также необходимо добиться роста производительности строителей и умеренного уровня процентных ставок. В то же время чрезмерный рост цен на жилье снижает его доступность для граждан. Стоимость недвижимости растет быстрее, в том числе из-за массовой льготной ипотеки, которая повышает спрос на жилье.

Зампред регулятора пояснил, что из-за слишком дорогих квартир заемщикам сложнее закрыть кредит — к примеру, его приходится выплачивать не 20, а 30 лет. «С точки зрения ежемесячных плат вроде бы это для вас в равной степени обременительно, но в итоге вы заплатите в полтора раза больше по ипотеке, которую вам пришлось взять на больший срок из-за того, что цена жилья выше по отношению к вашим доходам», — заключил он.

Ранее в ЦБ допустили продление льготной ипотеки по отдельным социальным или региональным сегментам.

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      Александра Качан
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