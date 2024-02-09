На Украине клирика УПЦ обвинили в организации провокаций

СБУ обвинила клирика УПЦ в организации провокаций в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила клирика Украинской православной церкви (УПЦ) в организации провокаций в Киево-Печерской лавре. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По версии СБУ, иеродиакон УПЦ якобы действовал в пользу России. «По данным следствия, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года», — заявили в службе.

Отмечается, что клирик пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве под видом «акций протеста». Кроме того, служитель УПЦ оправдывал спецоперацию России на Украине, добавили в СБУ.

Ранее сотрудники СБУ увезли на допрос архидиакона УПЦ Павла, который проходит монашеское послушание в Киево-Печерской лавре. Как сообщалось, у него в келье проводились обыски. По информации журналистов, внимание СБУ к иерею обусловлено тем, что он якобы координировал акции протеста против решения Киева о выселении насельников УПЦ из монастыря.

