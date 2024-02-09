На Украине призвали к новому Майдану из-за отставки Залужного

Украинский блогер Волох призвал выходить на Майдан из-за отставки Залужного

Граждане Украины должны выйти на Майдан из-за отставки главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. С таким призывом выступил сторонник экс-президента страны Петра Порошенко, блогер Карл Волох на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Заявления Залужный не писал и ни на какие должности не соглашался. Думаю, стоит и нам с вами посоветоваться по поводу изменения стратегии и новых подходов — о чем так беспокоится президент Зеленский. Я планирую это начать завтра в 17.00 возле стелы», — написал Волох.

Пост блогер вызвал широкий отклик в соцсети, под ним оставляют множество комментариев с поддержкой этой идеи.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли тяжелые времена после отставки Залужного. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предположил, что экс-главком ВСУ может возглавить «давно уже назревший на Украине военный переворот».