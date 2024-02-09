На Украину прибыла делегация парламента США

Посол США в Киеве Бринк: на Украину прибыла двухпартийная делегация Конгресса

В Киев прибыла делегация Конгресса США во главе с руководителем комитета разведки нижней палаты парламента Майком Тернером. Об этом в X сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк.

«Рада приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке Майка Тернера, а также [членов Палаты представителей] Френча Хилла, Джейсона Кроу, Эбигейл Спанбергер и Зака Нуна», — заявила дипломат.

7 февраля в Конгрессе был заблокирован законопроект о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине и разрешении кризиса на границе с Мексикой. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, Республиканская партия не может поддержать документ в его текущем виде.