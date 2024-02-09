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14:45, 9 февраля 2024Экономика

В России оценили эффективность нового налога

Росконгресс: углеродный налог может принести в бюджет РФ до 4,4 % ВВП
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Введение углеродного налога может принести в российский бюджет дополнительные средства, однако создает угрозы для экономики. Эффективность нового налога оценили аналитики Росконгресса, их цитирует РИА Новости

Благодаря углеродному сбору бюджет России может получить до 4,4 процента ВВП, однако эта мера несет и определенные последствия для бизнеса и перспектив экономического роста.

«Взимание такого сбора создает риск снижения углеродоемкого производства. При этом себестоимость продукции и капитальные затраты предприятий увеличатся из-за необходимости закупки дорогостоящего оборудования и перехода на новые технологии, обеспечивающие более низкий уровень выбросов парниковых газов», — отмечают авторы доклада.

Из-за удорожания производства в результате появления нового налога ряд товаров может подорожать, что также усилит инфляционное давление, добавили аналитики Росконгресса.

Страны ЕС ввели налог на выбросы парниковых газов для судоходной отрасли с начала 2024 года, несмотря на предупреждения, что эта мера приведет к ускорению инфляции на глобальном уровне. Это будет обусловлено растущими затратами перевозчиков на фоне необходимости перехода на альтернативные виды топлива, включая метанол, стоимость которого из-за ограниченности предложения превышает цены на традиционные источники энергии вроде нефти или газа, предупредил генеральный директор консорциума мировых перевозчиков Global Shipping Business Network (GSBN) Бертран Чен.

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      Вячеслав Агапов
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