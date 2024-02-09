Названа модная замена микроюбке

Фэшн-редакторы назвали модную замену микроюбке в 2024 году. Соответствующий материал приводит французская версия журнала Vogue.

Так, вместо данного предмета гардероба эксперты посоветовали носить микрошорты, которые в настоящее время перешли из разряда пляжной одежды в разряд повседневной. Подобные вещи продемонстрировали в своих коллекциях такие популярные бренды, как Chanel, Versace, Gucci и Stella McCartney.

Кроме того, такие шорты оказались привлекательны для многих звезд. Например, их приобрели американские модели Эмили Ратаковски, Кайя Гербер и Хейли Бибер.

В свою очередь, редакторы отметили, что можно выбирать подобные изделия из шерсти, твида, атласа, вельвета или денима. При этом актуальны фасоны как с завышенной, так и с заниженной талией.

Ранее эксперты назвали лучшую замену базовым футболкам. Так, речь шла о драпированных топах, лонгсливах и майках, которые идеально дополнят как повседневный, так и праздничный или деловой образ.