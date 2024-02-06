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13:22, 6 февраля 2024Ценности

Названа модная замена базовой футболке

Vogue France назвал драпированный топ модной заменой базовой футболке

Фото: Khaite

Модные редакторы Vogue France назвали лучшую замену базовым футболкам. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о драпированных топах, лонгсливах и майках, которые идеально дополнят как повседневный, так и праздничный или деловой образ. Известно, что подобные предметы гардероба дизайнеры представили на прошедших показах люксовых брендов, среди которых Blumarine, Courreges и Ami.

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Модные обозреватели рекомендуют носить подобные топы с юбками различного кроя, джинсами и классическими брюками. «Драпировка не только скроет недостатки фигуры, но и добавит образу индивидуальности», — говорится в заметке.

В октябре 2023 года стилистка-имиджмейкер Алина Некипелая назвала россиянам модную замену шапкам. Специалистка посоветовала присмотреться к палантинам. По ее словам, выбор можно сделать в пользу не только однотонных вариантов, но и вариантов с принтами.

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      Карина Черных
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