Названа модная замена базовой футболке

Vogue France назвал драпированный топ модной заменой базовой футболке

Модные редакторы Vogue France назвали лучшую замену базовым футболкам. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о драпированных топах, лонгсливах и майках, которые идеально дополнят как повседневный, так и праздничный или деловой образ. Известно, что подобные предметы гардероба дизайнеры представили на прошедших показах люксовых брендов, среди которых Blumarine, Courreges и Ami.

Модные обозреватели рекомендуют носить подобные топы с юбками различного кроя, джинсами и классическими брюками. «Драпировка не только скроет недостатки фигуры, но и добавит образу индивидуальности», — говорится в заметке.

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