Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:33, 9 февраля 2024Бывший СССР

Названо последствие мобилизации на Украине

Вице-спикер Рады Корниенко: на Украине выросло число аспирантов из-за призыва

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Число аспирантов в учебных заведениях на Украине выросло до 20 тысяч человек за последние два года. Такое последствие мобилизации назвал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в мирное время аспирантов насчитывалось две тысячи. «После того как правительство внесло свою редакцию, начались дискуссии и работа профильных комитетов. (...) Были замечания со стороны омбудсмена. (…) Мы видели это безумную дискуссию аспирантов. Правительству предстоит найти формы, как все это реализовать, потому что не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда до этого их было две тысячи», — сказал он.

Кроме того, Корниенко указал на проблемы в области учета и электронных повесток. Он отметил, что комитеты Рады работают над решением вопроса мобилизации аспирантов и студентов.

Ранее представитель правительства в Раде Тарас Мельничук сообщил, что украинский кабмин принял решение о круглосуточной работе военкоматов. Как сообщалось, центрам комплектования во время проведения мобилизации предусмотрено круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать соответствующие взыскания.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      На Украине пожаловались на рост числа аспирантов

      Израиль отверг требования ХАМАС по сделке с заложниками

      Европейский премьер-министр призвал допустить россиян до Олимпиады

      На Западе допустили крах ВСУ в 2024 году

      Звезда ТНТ рассказала о покупке туалетного аксессуара по совету из шоу Малышевой

      «Меня охватила паника». Россияне сравнили цены на яйца по всему миру и сильно удивились. Что они узнали?

      Известный американский экономист оценил интервью Путина Карлсону

      МИД РФ высказался об организации международного наблюдения в Донбассе на выборах

      «Золотой полковник» Захарченко попал в камеру ШИЗО с микроклиматом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше