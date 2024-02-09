Названо последствие мобилизации на Украине

Вице-спикер Рады Корниенко: на Украине выросло число аспирантов из-за призыва

Число аспирантов в учебных заведениях на Украине выросло до 20 тысяч человек за последние два года. Такое последствие мобилизации назвал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в мирное время аспирантов насчитывалось две тысячи. «После того как правительство внесло свою редакцию, начались дискуссии и работа профильных комитетов. (...) Были замечания со стороны омбудсмена. (…) Мы видели это безумную дискуссию аспирантов. Правительству предстоит найти формы, как все это реализовать, потому что не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда до этого их было две тысячи», — сказал он.

Кроме того, Корниенко указал на проблемы в области учета и электронных повесток. Он отметил, что комитеты Рады работают над решением вопроса мобилизации аспирантов и студентов.

Ранее представитель правительства в Раде Тарас Мельничук сообщил, что украинский кабмин принял решение о круглосуточной работе военкоматов. Как сообщалось, центрам комплектования во время проведения мобилизации предусмотрено круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать соответствующие взыскания.