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16:53, 9 февраля 2024Бывший СССР

Военкоматам Украины постановили работать круглосуточно

Военкоматам Украины постановили работать круглосуточно после указа кабмина

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Решение о круглосуточной работе военкоматов принял украинский кабинет министров, об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В постановлении сообщается, что центрам комплектования и социальной поддержки во время проведения мобилизации предусмотрено круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания, организовывать проведения медицинских осмотров, вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных, учет транспортных средств во время мобилизации и в военное время.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков заявил о том, что действия отдельных представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) привели к боязни украинцев перед военкомами.

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      Валентин Карант
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