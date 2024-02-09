Военкоматам Украины постановили работать круглосуточно после указа кабмина

Решение о круглосуточной работе военкоматов принял украинский кабинет министров, об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В постановлении сообщается, что центрам комплектования и социальной поддержки во время проведения мобилизации предусмотрено круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания, организовывать проведения медицинских осмотров, вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных, учет транспортных средств во время мобилизации и в военное время.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков заявил о том, что действия отдельных представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) привели к боязни украинцев перед военкомами.