Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

РБК: самые дешевые квартиры в новостройках в Москве расположены в Некрасовке

Самые дешевые квартиры в новостройках в Москве расположены в районе Некрасовка. Об этом сообщает РБК со ссылкой расчет аналитиков компании «Метриум».

Средняя цена квадратного метра в январе 2024 года в этом районе составила 198,7 тысячи рублей. На втором месте расположился район Бибирево со средней ценой квадратного метра 212,6 тысячи рублей. В тройку также вошел район Ховрино (232,5 тысячи рублей за квадратный метр).

Район Крюково оказался на четвертом месте со средней ценой «квадрата» 235,4 тысячи рублей, на пятом — Щукино со средней ценой квадратного метра в 236,2 тысячи рублей.

В десятку также вошли Восточное Бирюлево (237,4 тысячи рублей), Молжаниновский район (238,4 тысячи), Измайлово (244,3 тысячи), Южное Бутово (247,4 тысячи) и Вешняки (259,6 тысячи рублей).

По итогам 2023 года выдачи ипотечных кредитов в Москве и области выросли по сравнению с показателями предыдущего года в полтора раза. Так, количество заемщиков выросло в 1,5 раза, объем выдач ипотеки — в 1,4 раза.