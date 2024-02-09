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16:55, 12 февраля 2024Ценности

Небрежная прическа из 1990-х годов вновь обрела популярность

Glamour: многослойная прическа с эффектом небрежности вернулась в моду из 1990-х

Фото: George Bohunicky / Unsplash

Прическа, которая была особенно популярна в 1990х-х годах, вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Речь идет о многослойной стрижке, которую парикмахеры прозвали «прической из 1990-х». Лондонские стилисты Ник Лэтэм и Шон Пол Нозер объясняют, что при создании такой стрижки создают мягкие слои, тем самым придавая ей эффект небрежности. «Должно казаться, будто стрижку сделали несколько месяцев, а не пару дней назад», — уточнили они.

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По словам экспертов, необходимо отказаться от большого количества слоев, чтобы обладательнице вернувшейся в моду прически не пришлось долго укладывать волосы. «Эта прическа — словно макияж без макияжа», — пояснили собеседники издания и добавили, что особенно стрижка подойдет владелицам кудрявых и волнистых волос.

В январе стилистка назвала самые модные прически на 2024 год. В первую очередь Валери Бенавидес выделила суперпикси — стрижку с очень короткой длиной на висках и затылке и большей — на макушке.

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      Майя Пономаренко
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