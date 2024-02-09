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14:00, 9 февраля 2024Силовые структуры

Неизвестный «заминировал» отель в Москве и потребовал арестовать Такера Карлсона

В Москве неизвестный угрожал взорвать отель, если силовики не арестуют Карлсона

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

В Москве неизвестный угрожал взорвать отель, в котором остановился Такер Карлсон, и требовал у силовиков арестовать американского журналиста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, сообщение о «минировании» гостиницы на Охотном Ряду поступило вечером в четверг, 8 февраля. Звонивший уверял, что в здании находится 50 килограммов тротила, и обещал взорвать отель, если журналист не будет арестован.

Прибывшие на место сотрудники проверили здание и не обнаружили внутри никаких взрывчатых веществ. Сейчас злоумышленника ищут.

Ранее подросток из Кемеровской области поссорился с одноклассником и сообщил с его номера о минировании школы. Мальчику предъявили обвинение по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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