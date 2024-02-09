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14:50, 9 февраля 2024Мир

Нетаньяху обвинили в виртуальной пощечине госсекретарю США

WP: лидер Израиля Нетаньяху дал виртуальную пощечину госсекретарю США Блинкену
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Резкий ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его отказ от сделки с ХАМАС на встрече с Энтони Блинкеном расценили как виртуальную пощечину государственному секретарю США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Главный дипломат Соединенных Штатов вернулся домой из своей пятой военной поездки на Ближний Восток, получив виртуальную пощечину от лидера Израиля», — отмечает издание.

Нетаньяху во время беседы с госсекретарем США заявил, что Израиль настроен на «полную победу» над ХАМАС и пообещал «вечное разоружение Газы».

8 февраля сообщалось, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался от трехэтапного плана прекращения огня в секторе Газа. Он также заявил, что не пойдет на «бредовые требования» ХАМАС.

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      Лина Пивоварова
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