Израиль отверг план прекращения огня в Газе

Премьер Израиля Нетаньяху отверг трехэтапный план прекращения огня в Газе

Израиль отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, содержащиеся в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает телеканал CNN.

«Мы не взяли на себя никаких обязательств по поводу каких-либо бредовых требований ХАМАС», — сообщил политик. По его словам, для урегулирования ситуации необходимо провести переговоры, однако, как утверждает премьер, палестинская сторона не предпринимает соответствующих шагов.

Ранее стало известно, что ХАМАС предложило Израилю план прекращения огня на четыре с половиной месяца, освобождения всех плененных боевиками заложников и вывода израильских войск из сектора Газа.

Представители палестинского движения также поддержали трехэтапный план прекращения огня в анклаве, который был разработан по итогам переговоров в Париже при посредничестве Египта, Катара и США.

