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15:42, 9 февраля 2024Мир

Норвегия передаст Украине средства ПВО

Минобороны Норвегии заявило о планах передать Украине системы ПВО NASAMS

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Министерство обороны Норвегии передаст Украине системы ПВО NASAMS на сумму 325,9 миллиона долларов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как сообщается, правительство Норвегии предложило парламенту страны заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Объем закупок составит 3,45 миллиарда норвежских крон (325,9 миллиона долларов).

«Новые системы будут заказаны как можно скорее», — заявил глава ведомства Бьорн Арильд Грам. Он подчеркнул, что решение было принято в дополнение к ранее поставленной военной помощи.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил планы Эквадора передать ВСУ купленную у России военную технику. Предложение США состоит в том, чтобы Эквадор передал стране военную технику, купленную ранее у России, в обмен на новое военное американское оборудование.

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      Юрий Леонов
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